रूस दिवस पर भारत का बड़ा कूटनीतिक संकेत, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूसी जनता को दी बधाई

भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते रहे हैं। रूस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक खास रिश्ता है, जो हर चुनौती और बदलते वैश्विक हालात के बावजूद समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस की बॉन्डिंग पिछले कुछ वर्षों में और अधिक मजबूत हुई है और इससे दोनों देशों को फायदा मिला है।