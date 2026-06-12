12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रूस दिवस पर भारत का बड़ा कूटनीतिक संकेत, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूसी जनता को दी बधाई

S. Jaishankar: रूस दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूसी जनता को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भारत-रूस की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत होने की उम्मीद जताई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jun 12, 2026

india-russia

रूस दिवस पर एस. जयशंकर का खास संदेश। फोटो में भारत और रूस के विदेश मंत्री (इमेज सोर्स: एस. जयशंकर एक्स पोस्ट स्क्रीनशॉट)

India Russia Diplomacy: 12 जून, रूस दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, रूसी सरकार और वहां की जनता को शुभकामनाएं देकर दोनों देशों की मजबूत दोस्ती का संदेश दिया।

जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच मौजूद स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आने वाले समय में और मजबूत होगी।

भारत को निशाना बनाने वाले हथियार बेचता है यूरोप: एस. जयशंकर

फिनलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस-यूक्रेन विवाद पर कहा- यूरोप ऐसे हथियार बेचता है जिनका इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए किया जाता है। भारतीयों ने कभी भी यूरोप को खतरे में नहीं डाला। उस पर हमला नहीं किया। यह उसकी दोहरी नीति को दर्शाता है।

अमेरिका और रूस के सवाल पर डॉ. एस जयशंकर ने आगे कहा कि रूस, भारत का स्थिर सप्लायर है। अमेरिका ने भारत से रूसी एनर्जी खरीदने के लिए कहा, फिर टैरिफ लगाए और फिर उन्हें वापस ले लिया।

भारत-रूस के बीच एक खास रिश्ता है: विदेश सचिव विक्रम मिसरी

भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते रहे हैं। रूस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक खास रिश्ता है, जो हर चुनौती और बदलते वैश्विक हालात के बावजूद समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस की बॉन्डिंग पिछले कुछ वर्षों में और अधिक मजबूत हुई है और इससे दोनों देशों को फायदा मिला है।

मिसरी ने इस अवसर पर रूस की सरकार और जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत इस साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दोनों देश लगातार उच्च स्तर पर संवाद कर रहे हैं, जो उनके मजबूत संबंधों का प्रमाण है।

विदेश सचिव ने बताया कि भारत और रूस वैश्विक चुनौतियों से निपटने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सितंबर 2026 में नई दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए उत्सुक है।

मिसरी ने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावटें और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव शामिल हैं। ऐसे समय में भारत और रूस का सहयोग स्थिरता का एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है।

उन्होंने बताया कि दोनों देश व्यापार, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया है।

इस मौके पर भारत में रूस के वर्तमान राजदूत डेनिस अलीपोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

युद्ध के बीच संकट में फंसे ईरान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ रूस, पुतिन ने कर दिया बड़ा ऐलान

ये भी पढ़ें
putin

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस

Updated on:

12 Jun 2026 08:53 am

Published on:

12 Jun 2026 08:31 am

Hindi News / National News / रूस दिवस पर भारत का बड़ा कूटनीतिक संकेत, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूसी जनता को दी बधाई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

TMC के 19 सांसदों की सूची, जिनके नाम लोकसभा स्पीकर कार्यालय को भेजे गए, देखिए लिस्ट

TMC leaders List
राष्ट्रीय

पेट्रोल-डीजल खरीद पर मोदी सरकार की सख्ती, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंपों से ईंधन लेने पर रोक

India fuel supply regulation 2026
राष्ट्रीय

मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, पूर्व CM एन. बीरेन सिंह ने कहा- मुझे लगता है हालात जल्द बेहतर होंगे

Former CM N. Biren Singh, Manipur
राष्ट्रीय

दिल्ली के तुगलकाबाद में भीषण आग, 3 लोगों की मौत; कई घायल, 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

Tughlakabad Building Fire
राष्ट्रीय

अहमदाबाद विमान हादसे के एक साल: 12 जून पर आकर थम गई यादें, प्लेन क्रैश हादसे के जख्म अब भी हरे

Ahmedabad plane crash memorial grief families.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.