मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, पूर्व CM एन. बीरेन सिंह ने कहा- मुझे लगता है हालात जल्द बेहतर होंगे

N Biren Singh reacted on deaths of six Naga people: मणिपुर फिर से धधक उठा है। पुलिस ने बीते दिनों 6 लापता नागा लोगों के शव बरामद किए। लेइलोन वाइफेई गांव से 13 मई, 2026 को कथित तौर पर ये सभी अगवा किए गए थे। इसके बाद पुलिस, CRPF और असम राइफल्स के लगभग 450 जवानों, स्निफर डॉग्स के साथ तलाशी अभियान चलाया गया। नागा लोगों की मौत पर अब राज्य के पूर्व सीएम एन. बीरेन सिंह का बयान भी आया है।