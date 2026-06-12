कांग्रेस का सियासी एजेंडा तयः राहुल गांधी बोले- BJP और RSS से मजबूती से लड़ेंगे, यूपी-पंजाब चुनाव पर भी मंथन

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को पंजाब के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य का आकलन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। इनमें अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव शामिल हैं। इस बीच, वहीं मीडिया एक के एक सवाल के जवाब में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि पार्टी राज्य में आगामी चुनाव पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी। अपनी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह हमेशा से पार्टी कार्यकर्ता रहे हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करना जारी रखेंगे। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस की मजबूत स्थिति है और कहा कि अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह राज्य के हर कांग्रेसी का लक्ष्य है और सभी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।