US-Iran Conflict: अमेरिका ने ईरान पर फिर किया हमला, किश द्वीप और बंदर अब्बास को बनाया निशाना

ईरान के कई शहरों में धमाकों की खबरों के बीच इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटरों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी मीडिया ‘मेहर न्यूज एजेंसी’ का हवाला देते हुए अल जजीरा ने बंदर अब्बास बंदरगाह शहर में नए धमाकों की खबर दी है। कई अन्य जगहों पर भी धमाकों की सूचना है, जिनमें दक्षिण के शहर सिरिक और मिनाब, साथ ही केशम द्वीप और उत्तर का शहर गोरगन शामिल हैं। अल जजीरा ने ईरानी मीडिया के हवाले से बताया कि पश्चिमी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। दक्षिण-पश्चिम ईरान के फार्स प्रांत में भी एक धमाका सुना गया, जिसे शहर के बाहर एयर डिफेंस सिस्टम के सक्रिय होने से जोड़ा जा रहा है।