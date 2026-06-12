नीति आयोग की बैठकः PM Modi बोले- विकसित भारत 2047 के लिए केंद्र-राज्यों को मिलकर करना होगा काम

NITI Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया इस समय अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। गुरुवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ गई है। सहकारी संघवाद पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और श्रेष्ठ अनुभवों के आदान-प्रदान का प्रभावी मंच बनने में नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम-डिप्टी सीएम और उपराज्यपाल शामिल हुए। इस वर्ष बैठक की थीम 'विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास' रखी गई है।