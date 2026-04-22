कर्नाटक में नशीला ड्रिंक पिलाकर अमेरिकी महिला से रेप, 3 दिन मदद के लिए तड़पती रही

पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला विराजपेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुट्टा गांव के होमस्टे में तीन दिन ठहरने आई थी। मुख्य आरोपी होमस्टे का कर्मचारी है, जो झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरे आरोपी होमस्टे का मालिक है। आरोपियों ने महिला के कमरे में ही उसके साथ जबरदस्ती की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मालिक ने महिला का मोबाइल और बाहरी संपर्क काटने की कोशिश की ताकि घटना बाहर न आए। होमस्टे के मालिक ने कथित तौर पर तीन दिनों तक WiFi सर्विस बंद कर दी।