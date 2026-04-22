‘असम में होते तो मैं इलाज दो घंटे में कर देता’: हिमंता बिस्वा सरमा का ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर को खुली चुनौती

आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस चरण में कुल 3,60,77,171 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या शामिल है। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 16 जिलों में कुल 37,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं, जहां विकास, रोजगार, किसान मुद्दे और राजनीतिक हिंसा प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। त्रिपुरा, असम सहित अन्य राज्यों के मतदाताओं की भी नजर इस चुनाव पर है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा।