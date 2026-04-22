‘दीदी चाहे जितनी कोशिश करें, बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी भाजपा’, अमित शाह का TMC पर निशाना

राज्य के लिए नई शुरुआत का वादा करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा 'सोनार बांग्ला' के सपने को साकार करने के लिए काम करेगी, जो बंगाल की सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत से जुड़ी परिकल्पना है। उन्होंने कहा, 'लंबे समय बाद, बंगाल में सुशासन की शुरुआत होने जा रही है… जहां माताओं और बहनों को कोई डर नहीं होगा।' मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने ने कहा, 'हम बंगाल की माताओं, बहनों और बेटियों को भय से मुक्त करने के लिए काम करेंगे। 29 तारीख को आप सभी को अपना वोट डालना होगा… ताकि घुसपैठियों से मुक्त बंगाल का निर्माण हो सके।'