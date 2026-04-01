UN में टूटेगा 81 साल का रिकॉर्ड? पहली महिला महासचिव बनने की रेस में ये दो दिग्गज महिलाएं सबसे आगे

उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के कब्जे वाले जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में IAEA की टीम तैनात करना रही है। ग्रॉसी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी कई जटिल वार्ताओं का नेतृत्व किया है। उनकी पकड़ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस पर काफी मजबूत मानी जाती है, जो इस पद के लिए अनिवार्य है। वे आठ बच्चों के पिता हैं और अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच व इतालवी भाषाओं के जानकार हैं।