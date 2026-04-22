सीजफायर के कुछ ही घंटों बाद ईरान का बड़ा एक्शन, हॉर्मुज में 3 जहाजों पर ताबड़तोड़ फायरिंग

सूत्रों के मुताबिक, सुबह के समय ईरान की सुरक्षा एजेंसी ने एक कंटेनर जहाज पर बिना चेतावनी गोलीबारी की। इस हमले से जहाज को नुकसान पहुंचा, हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। इसी दौरान एक अन्य कार्गो जहाज को भी रोका गया, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या अचानक घट गई है। कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को फिलहाल इस रास्ते से हटाने का फैसला लिया है। इसका असर सीधे वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है।