कर्नाटक में होमस्टे में घिनौनी हरकत, विदेशी महिला को नशीला ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म, मालिक सहित दो गिरफ्तार

वाई-फाई सेवा दोबारा शुरू होने के बाद महिला ने मैसूर जाने का बहाना बनाया और वहां से सुरक्षित निकलने में सफल रही। इसके बाद उसने अमेरिकी दूतावास से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी दी। दूतावास ने ईमेल के जरिए मैसूर पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया।