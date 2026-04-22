पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को नोटिस भेजा

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू के नेतृत्व में BJP के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने इस टिप्पणी को आचार संहिता का घोर उल्लंघन करार देते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस अल्टीमेटम का समय बेहद अहम है, क्योंकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल, 2026 को मतदान होना है। राज्य में मतदान से पहले के साइलेंस पीरियड के आखिरी कुछ घंटे चल रहे हैं, ऐसे में ECI पर यह सुनिश्चित करने का दबाव है कि चुनाव प्रचार केवल मुद्दों पर आधारित रहे।