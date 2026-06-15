‘हम सब ममता की वजह से सांसद बने’, सयानी घोष समेत 20 TMC सांसदों के पाला बदलने पर बोली महुआ मोइत्रा

तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को रविवार देर शाम बड़ा झटका लगा। पार्टी के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों ने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी (NPCI) में विलय का ऐलान किया। बागी गुट का नेतृत्व करने वाली काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA के साथ काम करेंगे। इस बड़े झटके के बाद तृणमूल कांग्रेस से सांसद महुआ मोइत्रा ने सयानी घोष समेत अन्य सांसदों पर तीखा हमला बोला है। महुआ ने कहा कि हम सब ममता की वजह से सांसद बने हैं।