‘आंखों के सामने छलनी हुआ पिता का सीना..’एक साल बाद बेटी ने किया पहलगाम हमले के खौफनाक मंजर का खुलासा!

Proud Indian : पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर केरलम के कोच्चि में एक भावुक कर देने वाला नजारा सामने आया। इस दर्दनाक हमले में अपने पिता एन. रामचंद्रन को खोने वाली आरती मेनन ने एक बार फिर अपने जज्बे से सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक भारतीय होने पर गर्व है। आरती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई, विशेष रूप से सैन्य ऑपरेशन की जम कर सराहना की। ध्यान रहे कि एक साल पहले 22 अप्रेल 2025 को कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने बर्बर हमला किया था। इस हमले में देश भर के 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, जिनमें आरती के 65 वर्षीय पिता भी शामिल थे। यह परिवार कश्मीर में छुट्टियां मनाने गया था, तभी यह खौफनाक घटना घटी। यह भयानक मंजर आरती ने अपनी आंखों से देखा था।