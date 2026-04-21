पहलगाम हमले की बरसी पर भारतीय सेना सख्त, PAK को दी सख्त चेतावनी, ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र

हमले की बरसी से पहले भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक संदेश जारी करते हुए आतंकियों और उनके नेटवर्क को स्पष्ट चेतावनी दी। सेना ने लिखा कि जब मानवता की सीमाएं पार होती हैं, तो जवाब निर्णायक होता है। साथ ही कहा गया कि 'भारत एकजुट है और देश कभी नहीं भूलता।' इस संदेश को आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में देखा जा रहा है।