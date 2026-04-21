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डॉक्टर… क्या हमारा बच्चा जीवित रहेगा, कंगारू मदर केयर (KMC) से हुआ All IS WELL

केवल शिशु को होल्ड करके रखना कैसे कोई महत्वपूर्ण फर्क ला सकता है? इसका स्पष्टीकरण वैज्ञानिक और व्यावहारिक दोनों आधारों पर दिया गया...

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भारत

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Abhishek Mehrotra

Apr 20, 2026

Kangaroo Mother Care Technique

Kangaroo Mother Care Technique

Premature Baby Care:नवजात शिशु देखभाल (neonatal care) में कई बार सबसे गहरे और प्रभावशाली परिणाम केवल एडवांस्ड मेडिकल इंटरवेंशन से ही नहीं, बल्कि संचार, विश्वास और करुणा जैसे मानवीय तत्वों से भी आकार लेते हैं। यह एक समय से पहले जन्मे यानी प्रीमैच्योर शिशु या कहें कि उस परिवार की कहानी है, जिसने भय, समझ और परिवर्तन को एक साथ महसूस किया, और जिन्हें एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी पद्धति, कंगारू मदर केयर (KMC) से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

एक शाम, एक युवा दंपत्ति क्लिनिक आया, जो स्पष्ट रूप से अत्यधिक चिंतित था। मां केवल 32 सप्ताह की गर्भवती थी और पहले से ही समय पूर्व प्रसव की स्थिति में थी। किसी भी क्लीनिकल एक्सप्लेनेशन से पहले उन्होंने एक प्रश्न पूछा, जो उनके गहरे भय को दर्शाता था, “डॉक्टर… क्या हमारा बच्चा जीवित रहेगा?” उस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक चिकित्सकीय अवस्था नहीं थी- यह एक भावनात्मक मोड़ था। वह दंपत्ति अनिश्चितता के किनारे खड़ा था, जहां उन्हें केवल उपचार ही नहीं, बल्कि आश्वासन की भी उतनी ही आवश्यकता थी।

इंटरवेंशन से पहले संवाद

उनकी चिंता की गहराई को समझते हुए, पहला कदम चिकित्सकीय प्रोटोकॉल शुरू करना नहीं, बल्कि एक मानवीय जुड़ाव स्थापित करना था। एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक सखी के रूप में उनके साथ बैठकर, समय पूर्व जन्म के चिकित्सकीय पहलुओं को सरल, स्पष्ट और संवेदनशील भाषा में समझाना जरूरी था। उन्हें संभावित चुनौतियों जैसे सांस लेने में परेशानी, फीडिंग संबंधी कठिनाइयां और तापमान अस्थिरता के बारे में बताया गया, साथ ही उन उपायों पर भी मार्गदर्शन दिया गया जो उनके शिशु के जीवित रहने और स्वस्थ विकास में सहायक हो सकते हैं।सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि यह चर्चा एकतरफा नहीं, बल्कि दोनों ओर से संवादपूर्ण थी, जिसमें प्रश्न पूछने और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया। जब माता-पिता पूरी प्रक्रिया की जानकारी रखते हैं, तो वे देखभाल की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं, जो परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कंगारू मदर केयर क्या है?

इसके बाद बातचीत का रुख कंगारू मदर केयर (KMC) की तरफ मुड़ गया। यह एक सरल, लेकिन साक्ष्य-आधारित देखभाल पद्धति है। शुरुआत में यह अवधारणा उन्हें इतनी साधारण लगी कि इसकी प्रभावशीलता पर विश्वास करना कठिन था। केवल शिशु को होल्ड करके रखना कैसे कोई महत्वपूर्ण फर्क ला सकता है? इसका स्पष्टीकरण वैज्ञानिक और व्यावहारिक दोनों आधारों पर दिया गया। त्वचा से त्वचा का संपर्क शिशु के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, हृदय गति को स्थिर रखता है, ऑक्सीजन संतृप्ति में सुधार करता है और स्तनपान की सफलता को बढ़ाता है। साथ ही यह संक्रमण के जोखिम को कम करता है और अस्पताल में रहने की अवधि घटाने में भी सहायक है।

इन शारीरिक लाभों से परे, KMC शिशु और माता-पिता के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित करता है, जिससे माता-पिता का आत्मविश्वास और देखभाल क्षमता दोनों मजबूत होते हैं। व्यवहारिक प्रदर्शन और आश्वासन इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक हैं। ज्ञान को व्यवहार में बदलने के साथ ही धीरे-धीरे भय का स्थान समझ ने ले लिया।

जन्म के बाद की यात्रा

जन्म के समय शिशु का वजन केवल 1.8 किलोग्राम था - स्थिति नाज़ुक, अत्यंत संवेदनशील। मां को अपने नवजात को गोद में लेने में भी झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि भय और अनिश्चितता अभी भी मौजूद थे। हालांकि, लगातार सलाह और प्रोत्साहन के साथ उन्होंने कंगारू मदर केयर का अभ्यास शुरू किया। समय के साथ, संपर्क के छोटे-छोटे क्षण लंबे समय तक चलने वाले सत्रों में बदलने लगे। भय धीरे-धीरे आत्मविश्वास में, और आत्मविश्वास सशक्तिकरण में परिवर्तित हो गया। पिता भी सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया में शामिल हुए, जिससे देखभाल का वातावरण और अधिक मजबूत हुआ। चिकित्सकीय दृष्टि से भी स्पष्ट सुधार दिखाई देने लगे। शिशु ने अपने शरीर का तापमान प्रभावी रूप से बनाए रखना शुरू किया, फीडिंग में सुधार हुआ, और वजन बढ़ना प्रारंभ हुआ। साथ ही, लंबे समय तक नवजात गहन देखभाल (neonatal intensive care) की आवश्यकता में भी उल्लेखनीय कमी आई।

उपचार से परे ये बदलाव

कुछ सप्ताह बाद, वह परिवार दोबारा क्लिनिक आया- लेकिन इस बार चिंता नहीं, बल्कि मुस्कान के साथ। उनका शिशु अब स्थिर था और स्वस्थ रूप से विकसित हो रहा था। मां पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी दिख रही थी, और पिता भी देखभाल की प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है: नवजात शिशु देखभाल केवल शिशुओं के उपचार तक सीमित नहीं है - यह परिवारों को अपने शिशु की देखभाल, पोषण और उपचार के लिए सक्षम एवं सशक्त बनाने की प्रक्रिया भी है।

भविष्य की समझ

इस यात्रा के समापन से पहले भविष्य को ध्यान में रखते हुए दंपत्ति का मार्गदर्शन किया गया। समय से पहले प्रसव के संभावित कारणों, जैसे संक्रमण, सर्वाइकल इनसफिशिएंसी, तनाव, या अन्य अंतर्निहित चिकित्सकीय स्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्हें भविष्य की गर्भावस्थाओं में प्री-कॉन्सेप्शन काउंसलिंग और सक्रिय प्रसवपूर्व देखभाल के महत्व के बारे में सलाह दी गई। इसमें नियमित जांच, संक्रमण की समय पर स्क्रीनिंग एवं उपचार, सर्वाइकल स्वास्थ्य की निगरानी, उचित पोषण और विश्राम, तथा किसी भी चेतावनी संकेत को शीघ्र पहचानकर रिपोर्ट करने की आवश्यकता शामिल थी। इसके अतिरिक्त भावनात्मक मार्गदर्शन भी समान रूप से महत्वपूर्ण था: भय नहीं, बल्कि जागरूकता और तैयारी पर जोर।

इस कहानी की सीख

समय से पहले जन्मे शिशु की देखभाल केवल NICU प्रोटोकॉल, इनक्यूबेटर और दवाओं तक सीमित नहीं होती। इसकी शुरुआत सुनने से होती है, इसके बाद स्पष्ट संवाद और फिर माता-पिता को देखभाल की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार के रूप में शामिल करना आवश्यक होता है। कई बार सबसे उन्नत नवजात देखभाल, किसी तकनीक में नहीं बल्कि मां के स्पर्श की गर्माहट, पिता की सक्रिय भागीदारी, और उस चिकित्सक की उपस्थिति में निहित होती है जो समय निकालकर वास्तविक जुड़ाव स्थापित करता है। विज्ञान और मानवता के इस नाजुक संतुलन में, अक्सर सरल और करुणामय हस्तक्षेप ही सबसे गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ते हैं।

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Published on:

20 Apr 2026 09:17 pm

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