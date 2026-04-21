डॉक्टर… क्या हमारा बच्चा जीवित रहेगा, कंगारू मदर केयर (KMC) से हुआ All IS WELL

उनकी चिंता की गहराई को समझते हुए, पहला कदम चिकित्सकीय प्रोटोकॉल शुरू करना नहीं, बल्कि एक मानवीय जुड़ाव स्थापित करना था। एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक सखी के रूप में उनके साथ बैठकर, समय पूर्व जन्म के चिकित्सकीय पहलुओं को सरल, स्पष्ट और संवेदनशील भाषा में समझाना जरूरी था। उन्हें संभावित चुनौतियों जैसे सांस लेने में परेशानी, फीडिंग संबंधी कठिनाइयां और तापमान अस्थिरता के बारे में बताया गया, साथ ही उन उपायों पर भी मार्गदर्शन दिया गया जो उनके शिशु के जीवित रहने और स्वस्थ विकास में सहायक हो सकते हैं।सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि यह चर्चा एकतरफा नहीं, बल्कि दोनों ओर से संवादपूर्ण थी, जिसमें प्रश्न पूछने और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया। जब माता-पिता पूरी प्रक्रिया की जानकारी रखते हैं, तो वे देखभाल की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं, जो परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।