हिफाजत करने वाला पिता ही बना आरोपी, 3 मासूम बेटियों का बेरहमी से गला रेतने का आरोप

यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत के तुरुकडीहा गांव की है। सोमवार सुबह जैसे ही परिजन घर के अंदर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। तीन बच्चियां खून से लथपथ हालत में पड़ी थीं। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक बच्चियों की पहचान पल्लवी कुमारी (12 साल), रिद्धि कुमारी (7) और उनकी जुड़वा बहन सिद्धि कुमारी (7) के रूप में हुई है। आरोप है कि इन तीनों की हत्या उनके ही पिता नंदकिशोर यादव ने धारदार हथियार से गला रेतकर की।