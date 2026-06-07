अमेरिका में पिज्जा डिलीवरी कर रहे भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या

Hyderabad Man Shot Dead in US: अमेरिका से एक दुखद खबर सामने आई है। हैदराबाद के रहने वाले 28 वर्षीय अंशुल कुंचा की फिलाडेल्फिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अंशुल वहां पार्ट-टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम करते थे। परिवार के मुताबिक, डिलीवरी के दौरान उन पर कई गोलियां चलाई गईं। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी गहरा दुख जताते हुए हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है।