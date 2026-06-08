गर्लफ्रेंड का खर्च नहीं उठा पा रहा था प्रेमी, अपने ही घर में डाला डाका, पोते ने दादी को कर दिया कंगाल

Nagpur Theft Case: नागपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी ही दादी के घर में चोरी कर डाली। जानकारी के अनुसार इंदिरानगर निवासी 60 साल की सुमित्रा किशोर मस्ते ने अपनी अलमारी में 93 हजार रुपये नकद और सोने के कई आभूषण सुरक्षित रखे थे। इनमें सोने की चेन, अंगूठी और कानों के गहने शामिल थे। 30 मई से 2 जून के बीच अचानक यह सामान गायब हो गया। काफी तलाश के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने गणेशपेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।