गर्लफ्रेंड का खर्च नहीं उठा पा रहा था प्रेमी, अपने ही घर में डाला डाका, पोते ने दादी को कर दिया कंगाल

अपनीी ही दादी की अलमारी से चोरी करने पर आरोपी गिरफ्तार
Nagpur Theft Case: नागपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी ही दादी के घर में चोरी कर डाली। जानकारी के अनुसार इंदिरानगर निवासी 60 साल की सुमित्रा किशोर मस्ते ने अपनी अलमारी में 93 हजार रुपये नकद और सोने के कई आभूषण सुरक्षित रखे थे। इनमें सोने की चेन, अंगूठी और कानों के गहने शामिल थे। 30 मई से 2 जून के बीच अचानक यह सामान गायब हो गया। काफी तलाश के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने गणेशपेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने के बाद गणेशपेठ पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घर के सदस्यों, रिश्तेदारों और नियमित रूप से घर आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि शिकायतकर्ता का नाती तुषार प्रदीप मस्ते हाल ही में घर आया था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुषार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में उसने चोरी से इनकार किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस जांच में आरोपी तुषार मस्ते ने बताया कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी वजह से उसने दादी के घर में रखी नकदी और सोने के गहने चुरा लिए। पुलिस के अनुसार, चोरी के बाद उसने सोने के गहने एक स्थानीय सुनार को बेच दिए थे। आरोपी को लगा कि इस तरह वह आसानी से पैसे जुटा लेगा और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उस सुनार से चोरी के गहने बरामद कर लिए, जिसे गहने बेचे गए थे। इसके अलावा आरोपी के पास से नकदी भी जब्त कर ली गई। कुल मिलाकर लगभग 1.93 लाख रुपये का चोरी गया सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी तुषार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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