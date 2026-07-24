महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति के घर 3 करोड़ की चोरी, घरेलू सहायक गिरफ्तार

इस मामले की जांच के दौरान पुलिस के सामने कई नए पहलू उभरकर आए हैं। क्राइम ब्रांच को घर के दो अन्य घरेलू सहायकों सतीश कुमार मिस्त्री और अमितकुमार प्रसाद पर भी संदेह है, क्योंकि मामूली वेतन के बावजूद दोनों ने हाल ही में झारखंड स्थित अपने पैतृक गांव में मकान, वाहन और अन्य संपत्तियां खरीदी हैं। इसके अलावा, 13 अक्टूबर 2025 को आवास में शॉर्ट-सर्किट से लगी आग की भी जांच की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि कहीं इस घटना का इस्तेमाल नकदी चोरी करने या सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के लिए तो नहीं किया गया। वहीं, जांच एजेंसियां परिवार के सदस्यों द्वारा अचानक सुस्ती और चक्कर आने की शिकायतों की भी पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों को शक है कि चोरी को अंजाम देने के लिए भोजन या विदेशी सप्लीमेंट्स में नशीला पदार्थ मिलाया जाता था।