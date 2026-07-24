मुंबई प्रदर्शन में युवती से अभद्रता: सुप्रिया सुले ने उठाया सवाल, कहा- ‘प्रदर्शनकारी अपराधी नहीं, अधिकारी पर हो सख्त कार्रवाई’

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुप्रिया सुले ने कहा कि मुंबई के दादर में महिला प्रदर्शनकारी को गलत तरीके से छूने वाले इस व्यक्ति का वीडियो देखिए। सादे कपड़ों में यह पुलिस अधिकारी है। हम मुंबई पुलिस बल का सम्मान करते हैं, लेकिन यह बेहद खेदजनक है कि इसमें ऐसे अधिकारी भी हैं जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। प्रदर्शनकारी कोई अपराधी नहीं हैं; लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध दर्ज कराना एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, जहाँ महिलाओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाता। उक्त अधिकारी पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।'