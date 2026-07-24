महाराष्ट्र में TET पेपर लीक का एक महीना पूरा, मुख्य आरोपी अब भी फरार; 6 लाख उम्मीदवारों को परीक्षा तारीख का इंतजार

Maharashtra TET Paper Leak:महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का पेपर लीक हुए एक महीना हो चुका है, लेकिन मामला अभी भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। पुलिस जिस व्यक्ति को इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी मान रही है, वह अब तक पकड़ में नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ करीब 6 लाख शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवार नई परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे हैं।