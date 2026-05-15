15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

‘तुम मेरे घर बार-बार क्यों आते हो? आगे से फिर मत दिखना’, पत्नी के सामने कथित प्रेमी की कर दी चाकू मारकर हत्या

Mumbai Goregaon Murder Case: मुंबई के गोरेगांव में पत्नी पर शक के चलते एक पति ने उसके कथित प्रेमी की पत्नी के सामने ही चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरे कॉलोनी के जंगलों में भागे आरोपी को पुलिस ने महज तीन घंटे में गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Pooja Gite

May 15, 2026

mumbai goregaon murder case

photo ai

Goregaon Crime News: महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई के गोरेगांव इलाके से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने इस खूनी खेल को मृतक की ही पत्नी के सामने अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही आरे थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया और महज तीन घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया।

लंबे समय से चल रहा था शक का विवाद

महाराष्ट्र पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान 48 वर्षीय भीमराज ओमप्रकाश शर्मा के रूप में हुई है। भीमराज को काफी समय से शक था कि उसकी पत्नी और विकास भुसारे मृतक के बीच प्रेम संबंध चल रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में अक्सर गंभीर विवाद होता रहता था। विवाद इतना बढ़ चुका था कि कुछ समय पहले विकास ने आरोपी भीमराज की पत्नी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बाद भी भीमराज के मन से शक दूर नहीं हुआ और उसने विकास को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।

शराब पार्टी के दौरान बेकाबू हुआ गुस्सा

घटना वाली रात आरोपी भीमराज ने साजिश के तहत विकास को अपने घर बुलाया था। जहां देर रात तक भीमराज, उसकी पत्नी और विकास ने एक साथ बैठकर शराब पी। शराब के नशे में पुराना विवाद एक बार फिर उखड़ गया और बातचीत देखते ही देखते तीखी बहस में बदल गई। इस दौरान गुस्से में बेकाबू होकर भीमराज ने विकास से कहा, तुम बार-बार मेरे घर क्यों आते हो? आज के बाद यहां दोबारा मत दिखना।

पत्नी के सामने रेता गला, मौके पर मौत

यह बहस जल्द ही हाथापाई में बदल गई। इसी बीच भीमराज ने आव देखा न ताव, घर के अंदर से एक तेज धारदार चाकू निकाला और विकास की पत्नी के सामने ही विकास के गले पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू से गले पर हुआ वार इतना गहरा था कि बहुत ज्यादा खून बह गया और विकास की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई।

3 घंटे में पकड़ा गया हत्यारा

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भीमराज घबरा गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए फौरन पास ही स्थित आरे कॉलोनी के घने जंगलों की तरफ भाग निकला। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरे पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए अलग-अलग टीमें गठित कीं और आरे के जंगलों में एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस की मुस्तैदी के कारण महज तीन घंटे के भीतर हत्यारे भीमराज को ढूंढ निकाला गया। कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र: सरकारी नौकरी के लालच में पत्नी बनी कातिल, 1 लाख की सुपारी देकर शिक्षक पति को मरवाया
मुंबई
Businessman Tortured and Killed Kolhapur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Published on:

15 May 2026 05:32 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘तुम मेरे घर बार-बार क्यों आते हो? आगे से फिर मत दिखना’, पत्नी के सामने कथित प्रेमी की कर दी चाकू मारकर हत्या

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘बच्चे पैदा मत करो, कुत्ते पाल लो!’ शेफाली शाह ने पैरेंटिंग पर दिया ऐसा बयान, हुआ वायरल

एक्ट्रेस शेफाली शाह
मनोरंजन

नीले नहीं, अब ‘हरे ड्रम’ में मिला प्रेमी का शव; मुंबई में मेहजबीन ने भाई और पति संग मिलकर की हत्या

Mumbra Blind Murder Case
मुंबई

कौन हैं आलिम हकीम, जिन्होंने इंडस्ट्री के बुरे बर्ताव पर खोला मोर्चा, बोले- ऐसे एक्टर्स संग काम नहीं करेंगे

आलिम हकीम एक टैलेंटेड और जानी-मानी हेयरस्टाइलिस्ट्स हैं
बॉलीवुड

विजय की ‘Thamizhan’ बनी प्रेरणा, युवक ने सीएम राहत कोष में जमा कराए 22,674 रुपये

Vijay movie Thamizhan
टॉलीवुड

साइकिल ट्रैक तो हैं, पर उस पर चलाने वाला नहीं! भारतीय शहरों में साइकिल से ऑफिस जाने का चलन क्यों ‘फेल’

No Cycle to work culture in India
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.