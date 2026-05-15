‘तुम मेरे घर बार-बार क्यों आते हो? आगे से फिर मत दिखना’, पत्नी के सामने कथित प्रेमी की कर दी चाकू मारकर हत्या

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भीमराज घबरा गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए फौरन पास ही स्थित आरे कॉलोनी के घने जंगलों की तरफ भाग निकला। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरे पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए अलग-अलग टीमें गठित कीं और आरे के जंगलों में एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस की मुस्तैदी के कारण महज तीन घंटे के भीतर हत्यारे भीमराज को ढूंढ निकाला गया। कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।