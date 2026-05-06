महाराष्ट्र: सरकारी नौकरी के लालच में पत्नी बनी कातिल, 1 लाख की सुपारी देकर शिक्षक पति को मरवाया

जानकारी के मुताबिक, 2 मई को घोडपेठ के कर्मवीर स्कूल के पास एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। मृतक की पहचान गढ़चिरौली निवासी रविंद्र कुलमेथे (46) के रूप में हुई। जांच में पता चला कि पत्नी ने ही अपने ही पति की हत्या की साजिश रची थी। आरोपी पत्नी का नाम दीपमाला कुलमेथे है। इसके अलावा वर्षा परचाके, सोनू उर्फ प्रवीण कालोकर और नाजिर अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है।