नीले नहीं, अब ‘हरे ड्रम’ में मिला प्रेमी का शव; मुंबई में मेहजबीन ने भाई और पति संग मिलकर की हत्या

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंब्रा पुलिस ने जब तकनीकी जांच शुरू की, तो अरबाज के मोबाइल की आखिरी लोकेशन वर्सोवा इलाके में मिली। हैरानी की बात यह थी कि उसकी प्रेमिका मेहजबीन शेख की लोकेशन भी उसी समय उसी इलाके में पाई गई। संदेह होने पर पुलिस ने मेहजबीन को हिरासत में लिया। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन सख्ती बरतने पर उसने सारा सच उगल दिया।