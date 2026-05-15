‘रातभर इंतजार करता रहा, फिर थाने से आया कॉल’, दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के पति का छलका दर्द

पुलिस के अनुसार, पीड़िता मंगलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती है और अपने परिवार के साथ पीतमपुरा में रहती है। घटना वाली रात वह काम खत्म कर घर लौट रही थी। शिकायत के मुताबिक, उसने कुछ दूरी ई-रिक्शा से तय की और फिर पैदल चलने लगी। सरस्वती विहार के बी-ब्लॉक बस स्टैंड के पास एक स्लीपर बस रुकी, जहां महिला ने बस के पास खड़े व्यक्ति से समय पूछा। आरोप है कि उसी दौरान आरोपी ने उसे पास बुलाकर जबरन बस के अंदर खींच लिया। इसके बाद चलती बस में दोनों आरोपियों ने कई किलोमीटर तक उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास उसे छोड़कर फरार हो गए।