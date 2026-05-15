15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘रातभर इंतजार करता रहा, फिर थाने से आया कॉल’, दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के पति का छलका दर्द

Delhi Bus Crime: दिल्ली के चलती बस गैंगरेप मामले में पीड़िता के पति ने उस रात की दर्दनाक कहानी बताई, जब वह पूरी रात पत्नी के घर लौटने का इंतजार करते रहे। अगले दिन रानी बाग पुलिस स्टेशन से आए फोन ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। पुलिस ने मामले में बस चालक और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

May 15, 2026

Delhi Bus Gangrape Case

दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के पति का छलका दर्द

Delhi Bus Gangrape Case: दिल्ली के चलती बस गैंगरेप मामले में पीड़िता के पति ने उस भयावह रात की आपबीती साझा करते हुए कहा कि वह पूरी रात पत्नी के घर लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चला कि उनके साथ दरिंदगी हुई है। यह घटना 11 मई की रात की है, जिसने लोगों को निर्भया कांड की याद दिला दी। मामले में पुलिस ने एक दिन बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के पति ने बताया कि सोमवार को पूरा परिवार सुल्तानपुरी में महिला के भाई के घर शिफ्टिंग में मदद करने गया था। देर शाम वह अपनी तीन बेटियों 4, 6 और 9 साल की बच्चियों के साथ घर लौट आए, जबकि उनकी पत्नी वहीं रुक गई थीं। पति के मुताबिक महिला के पास मोबाइल फोन नहीं था। रात करीब 10:30 बजे उन्होंने पत्नी के भाई को फोन किया, जिन्होंने बताया कि वह घर के लिए निकल चुकी है। इसके बाद वह पूरी रात पत्नी के लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचीं।

स्टेशन से आया फोन

अगले दिन महिला ने रानी बाग पुलिस स्टेशन से फोन कर पति को वहां बुलाया। पति ने बताया कि थाने पहुंचने पर पत्नी ने बताया कि चलती बस में उसके साथ गैंगरेप हुआ है और पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए ले जा रही है। उन्होंने कहा कि हमले के दौरान उनकी पत्नी को चोटें भी आईं और उसके चेहरे व हाथों पर जख्म थे। परिवार को बाद में पता चला कि महिला को जबरन बस में खींचा गया था और दो लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पति ने की पुलिस की सराहना

पीड़िता के पति ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों ने महिला के थाने पहुंचते ही मदद की, उसका बयान दर्ज किया गया, मेडिकल जांच कराई गई और बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि परिवार आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग करता है।

एक फैक्ट्री में काम करती थी पीड़िता

पुलिस के अनुसार, पीड़िता मंगलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती है और अपने परिवार के साथ पीतमपुरा में रहती है। घटना वाली रात वह काम खत्म कर घर लौट रही थी। शिकायत के मुताबिक, उसने कुछ दूरी ई-रिक्शा से तय की और फिर पैदल चलने लगी। सरस्वती विहार के बी-ब्लॉक बस स्टैंड के पास एक स्लीपर बस रुकी, जहां महिला ने बस के पास खड़े व्यक्ति से समय पूछा। आरोप है कि उसी दौरान आरोपी ने उसे पास बुलाकर जबरन बस के अंदर खींच लिया। इसके बाद चलती बस में दोनों आरोपियों ने कई किलोमीटर तक उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास उसे छोड़कर फरार हो गए।

पुलिस का बयान

आउटर दिल्ली के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) (दुष्कर्म), 70(1) (सामूहिक दुष्कर्म) और 3(5) (साझा आपराधिक मंशा) के तहत केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले उमेश कुमार और रामेंद्र कुमार के रूप में हुई है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

‘मैंने सिर्फ टाइम पूछा था’, पास आते ही बस में खींच ले गए आरोपी; पीड़िता ने बताया कैसे 2 घंटे तक लूटते रहे आबरू
नई दिल्ली
Delhi rape case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

rape

Published on:

15 May 2026 04:08 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘रातभर इंतजार करता रहा, फिर थाने से आया कॉल’, दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के पति का छलका दर्द

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

हरियाणा ने भेजी डीपीआर पर लिखित सहमति

Yamuna Water Pipeline
नई दिल्ली

‘NEET की परीक्षा दोबारा ली जाएगी’, ‘आखिर बदला क्या है?’, पेपर लीक सिंडिकेट पर लगाम लगाने के लिए AAP का केंद्र से सवाल

neet exam will be held again
नई दिल्ली

दिल्ली कांग्रेस की नई टीम तैयार: 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा, जानें किसे मिला कौन-सा जिला

Delhi Congress announces 14 new district presidents
नई दिल्ली

बेसमेंट में ले जाकर साढ़े तीन साल की बच्ची से दरिंदगी, जनकपुरी प्री-स्कूल केस में अब लेडी टीचर भी गिरफ्तार

girl misbehavior case teacher arrested
नई दिल्ली

दिल्ली में आज से दौड़ेंगी हाइड्रोजन बसें, जानें टाइमिंग और रूट की पूरी डिटेल

Delhi Hydrogen Bus Service
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.