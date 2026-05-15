‘मैंने सिर्फ टाइम पूछा था’, पास आते ही बस में खींच ले गए आरोपी; पीड़िता ने बताया कैसे 2 घंटे तक लूटते रहे आबरू

आपको बता दें कि यह घटना दिल्ली के रानी बाग थाना इलाके की है, जिसने एक बार फिर निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी हैं। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है और उसे हर संभव कानूनी सहायता दी जा रही है। वहीं, इस मामले को पुलिस संदिग्ध नजर से भी देख रही है। इसलिए मामले को हर एगंल से जांच करने की कोशिश कर रही है।