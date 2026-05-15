‘प्लीज मुझे जाने दो, मेरे तीन बच्चे हैं’, दिल्ली में दुष्कर्म पीड़िता ने रो-रोकर आरोपियों से लगाई थी गुहार

दिल्ली रेप केस मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में एक प्राइवेट बस में दो दरिंदो ने एक 30 वर्षीय महिला का सामुहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब घटना पर पीड़ित महिला का बयान आया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि वह भाई के घर पर सामान शिफ्ट करने के बाद अपने घर की ओर लौट रही थी। तभी सरस्वती विहार के बस स्टॉप
पर निजी बस आकर रुकी। समय पूछा तो बस में खड़े व्यक्ति ने अंदर बुला लिया। जैसे ही महिला चढ़ी, ड्राइवर ने बस बढ़ा दी। उस समय बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही मौजूद थे।
महिला ने कहा कि आरोपी कंडक्टर ने उसे पीछे धकेल दिया और चलती बस में उसके साथ दरिंदगी की। महिला ने कहा कि नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास बस रोकी भी गई। फिर आरोपी ड्राइवर ने उसके साथ ज्यादती की। महिला ने कहा, मैं रो-रोकर गुहार लगाती रही कि मेरी तीन बच्चियां घर पर इंतजार कर रही है। मैं कुछ एक्शन नहीं लूंगी। जो होना था हो गया। इसके बाद आरोपियों ने उसे छोड़ा।
महिला ने आगे कहा कि इसके बाद खून से लथपथ हाल में उसने किसी तरह अपने मोबाइल से पुलिस को घटना की सूचना दी। जब पुलिस पहुंची तो एक आरोपी उमेश मौके पर था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि रामेंद्र और उसके दो-तीन साथी वहां से भाग चुके थे, लेकिन बाद में दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बस भी जब्त कर ली गई है।
पीड़िता को पितमपुरा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने भर्ती करने की सलाह दी, लेकिन महिला मानी नहीं। बोलीं, “पति बीमार हैं, छोटी बेटियां अकेली हैं, मैं घर जाना चाहती हूं।
इस घटना पर आम आदमी पार्टी (आप) ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि “दिल्ली में एक और निर्भया कांड हो गया है। चलती बस में फिर से गैंगरेप!”सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के सारे इंजन ठप पड़ गए हैं। लड़कियां न स्कूलों में सुरक्षित हैं और न ही बसों में। उन्होंने इस घटना को 2012 के निर्भया कांड से जोड़ते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए।
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