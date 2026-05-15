‘चुनाव खत्म – मोदी की वसूली शुरू’, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

वहीं टीएमसी ने पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर मोदी सरकार से सवाल पूछा है। TMC सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि यह मोदी सरकार से सीधा सवाल है, पिछले 10-12 वर्षों में, जब कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें कम थीं और कोई युद्ध भी नहीं चल रहा था, तब एक्साइज ड्यूटी 16 बार बढ़ाई गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें करीब 65 रुपये से बढ़कर 100 रुपये के पार पहुंच गईं। उस समय, जब लोगों को राहत देने का मौका था, तब कोई फायदा नहीं दिया गया।