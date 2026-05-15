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‘चुनाव खत्म – मोदी की वसूली शुरू’, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

Congress Attacks Modi Government: देश में पेट्रोल-डीजल के दामों में 3 रुपये और CNG की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया है।

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भारत

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Ashib Khan

May 15, 2026

Petrol diesel price hike India

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना (Photo-IANS)

Petrol-Diesel Price Hike Today: देश में शुक्रवार सुबह पेट्रोल-डीजल के दामों में 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'महंगाई मैन' मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया, वहीं, CNG के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। चुनाव खत्म - मोदी की वसूली शुरू। 

TMC ने मोदी सरकार से पूछा सवाल

वहीं टीएमसी ने पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर मोदी सरकार से सवाल पूछा है। TMC सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि यह मोदी सरकार से सीधा सवाल है, पिछले 10-12 वर्षों में, जब कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें कम थीं और कोई युद्ध भी नहीं चल रहा था, तब एक्साइज ड्यूटी 16 बार बढ़ाई गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें करीब 65 रुपये से बढ़कर 100 रुपये के पार पहुंच गईं। उस समय, जब लोगों को राहत देने का मौका था, तब कोई फायदा नहीं दिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि तो अब जब कीमतें बढ़ रही हैं, तब जनता पर इतना बड़ा बोझ क्यों डाला जा रहा है? आखिर लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली जगह पर ही चोट क्यों की जा रही है? मैं आम जनता से, खासकर बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं। बीजेपी का समर्थन करने के बाद उन्हें क्या मिला?

TMC सांसद ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अब 3 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बार-बार दावा करते रहे कि पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है, कोई कमी नहीं होगी और कीमतें नहीं बढ़ेंगी। यह उनकी राजनीति के दोहरे चरित्र को साफ दिखाता है। वे सिर्फ जनता को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे।

BJP ने क्या कहा? 

पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से दुनिया में युद्ध चल रहा है। इसकी वजह से दूसरे देशों में कई तरह के संकट पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमें किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया। सिर्फ गैस की कीमत बढ़ी है। कम से कम कीमतों में न्यूनतम बढ़ोतरी की गई है।

महानगर में पेट्रोल और डीजल के नए और पुराने दाम

शहरपेट्रोल के पुराने दामपेट्रोल के नए दामपेट्रोल में बढ़ोतरीडीजल के पुराने दामडीजल के नए दामडीजल में बढ़तरी
दिल्ली94.77 रुपये प्रति लीटर97.77 रुपये प्रति लीटर3 रुपये87.67 रुपये प्रति लीटर90.67 रुपये प्रति लीटर3 रुपये
कोलकाता105.45 रुपये प्रति लीटर108.74 रुपये प्रति लीटर3.29 रुपये92.02 रुपये प्रति लीटर95.13 रुपये प्रति लीटर3.11 रुपये
चेन्नई100.80 रुपये प्रति लीटर103.67 रुपये प्रति लीटर2.87 रुपये92.39 रुपये प्रति लीटर95.25 रुपये प्रति लीटर2.86 रुपये
मुंबई103.54 रुपये प्रति लीटर106.68 रुपये प्रति लीटर3.14 रुपये90.03 रुपये प्रति लीटर93.14 रुपये प्रति लीटर3.11 रुपये
जयपुर105.03 रुपये प्रति लीटर108.19 रुपये प्रति लीटर3.16 रुपये90.49 रुपये प्रति लीटर93.43 रुपये प्रति लीटर2.94 रुपये

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Updated on:

15 May 2026 08:59 am

Published on:

15 May 2026 08:49 am

Hindi News / National News / ‘चुनाव खत्म – मोदी की वसूली शुरू’, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

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