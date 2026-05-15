हरियाणा ने भेजी डीपीआर पर लिखित सहमति

दानोदा कलां से दस क्यूसेक, नयागांव के पास सारसौद डिस्ट्रीब्यूट्री से 80 क्यूसेक, चौधरी माइनर पर हिंदवान से 70 क्यूसेक, सरसना माइनर पर पाट्टन पर 20 क्यूसेक, सेगा नरार से 2 क्यूसेक, कैथल टाउन के पास पेओदा से 43 क्यूसेक व कैथल टाउन के पास चांदना मानस रोड से 41.83 क्यूसेक पानी की मांग की है।इसके अतिरिक्त एक और स्थान से भी पानी लिया जाएगा। राजस्थान को करीब 1917 क्यूसेक पानी मिलेगा।