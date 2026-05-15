बेसमेंट में ले जाकर साढ़े तीन साल की बच्ची से दरिंदगी, जनकपुरी प्री-स्कूल केस में अब लेडी टीचर भी गिरफ्तार

Delhi Crime news: दिल्ली के जनकपुरी इलाके के एक निजी प्री-स्कूल में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिमी रेंज के संयुक्त आयुक्त जतिन नरवाल के कड़े निर्देशों और पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद जिला पुलिस ने स्कूल की एक महिला शिक्षिका को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षिका को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।