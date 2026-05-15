‘NEET की परीक्षा दोबारा ली जाएगी’, ‘आखिर बदला क्या है?’, पेपर लीक सिंडिकेट पर लगाम लगाने के लिए AAP का केंद्र से सवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के रवैये से परीक्षा में शामिल हुए 22-23 लाख छात्रों के मन में शक और घबराहट पैदा हो रही है। आप नेता ने सवाल किया कि परीक्षा रद्द करके दोबारा तारीख देने से आखिर क्या बदल गया है? क्या पेपर लीक के पीछे सक्रिय मुख्य सिंडिकेट और बड़े चेहरों को पकड़ा गया? उन्होंने कहा कि केवल निचले स्तर के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि राजनीतिक संरक्षण पाने वाले बड़े माफिया अब भी बाहर हैं। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि एक महीने बाद होने वाली परीक्षा का पेपर फिर से नहीं बिकेगा?