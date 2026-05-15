‘NEET की परीक्षा दोबारा ली जाएगी’, ‘आखिर बदला क्या है?’, पेपर लीक सिंडिकेट पर लगाम लगाने के लिए AAP का केंद्र से सवाल

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NEET Paper Leak 2026: नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी AAP ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और पेपर लीक सिंडिकेट पर सख्त कार्रवाई को लेकर बड़े सवाल पूछे हैं। दूसरी तरफ, बढ़ते विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA आगामी 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी। इसके साथ ही छात्रों के हित में कई बड़े सुधारों का भी एलान किया गया है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के रवैये से परीक्षा में शामिल हुए 22-23 लाख छात्रों के मन में शक और घबराहट पैदा हो रही है। आप नेता ने सवाल किया कि परीक्षा रद्द करके दोबारा तारीख देने से आखिर क्या बदल गया है? क्या पेपर लीक के पीछे सक्रिय मुख्य सिंडिकेट और बड़े चेहरों को पकड़ा गया? उन्होंने कहा कि केवल निचले स्तर के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि राजनीतिक संरक्षण पाने वाले बड़े माफिया अब भी बाहर हैं। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि एक महीने बाद होने वाली परीक्षा का पेपर फिर से नहीं बिकेगा?
विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया कि राष्ट्रहित और छात्रों के भविष्य को सर्वोपरि रखते हुए 12 मई को परीक्षा रद्द करने का कठिन फैसला लिया गया था। अब NTA 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करवाएगी। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी कड़ी मेहनत के प्रति संवेदनशील है और इस बार किसी भी तरह की धांधली या गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया कि इस बार गेस पेपर्स के बहाने परीक्षा के असली प्रश्न-पत्र बाहर लीक कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि इस गड़बड़ी के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 8 मई से 11 मई तक चली थी। जब 12 मई को यह पूरी तरह पक्का हो गया कि लीक हुए पेपर के आधार पर ही परीक्षा में सवाल पूछे गए थे, तब शिक्षा माफियाओं की साजिश को नाकाम करने और काबिल उम्मीदवारों के हक की रक्षा के लिए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया।
शिक्षा मंत्री ने प्रभावित छात्रों के लिए कई जरूरी सुधारों और राहतों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए छात्रों की जमा की गई फीस को वापस किया जाएगा और 21 जून को होने वाली अगली परीक्षा के लिए उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए सभी छात्रों के एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही, व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए अगले साल से नीट परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर-आधारित टेस्ट मोड में आयोजित कराया जाएगा।
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