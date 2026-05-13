NEET-UG Paper leak: गुरुग्राम के डॉक्टर से 30 लाख में खरीदा था पेपर, जयपुर के एक ही परिवार से 4 बच्चों के चयन पर गहराया शक

जांच में सामने आया है कि जयपुर के जमवारामगढ़ निवासी दो भाइयों, मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल ने गुरुग्राम के एक डॉक्टर से कथित तौर पर 30 लाख रुपये में नीट का पेपर खरीदा था। बताया जा रहा है कि दिनेश बिवाल ने यह पेपर अपने बेटे को दिया, जो सीकर में मेडिकल की तैयारी कर रहा था। एजेंसियों को जांच में पता चला है कि दिनेश बिवाल के परिवार के चार बच्चों का चयन पिछले साल भी NEET में हुआ था। अब जांच इस बात पर टिकी है कि क्या पिछले साल का चयन भी इसी तरह की धांधली का हिस्सा था।