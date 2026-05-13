NEET पेपर लीक विवाद: दिल्ली में NTA दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, पुलिस और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प

नीट पेपर लीक मामले को लेकर मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय के बाहर NSUI कार्यकर्ताओं और छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि छात्र वर्षों तक दिन-रात मेहनत कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने जैसी घटनाओं से उनकी मेहनत और सपनों पर पानी फिर जाता है। छात्रों का कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम ने अभ्यर्थियों के बीच भारी निराशा, तनाव और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द स्पष्ट एवं ठोस फैसला लिया जाए, ताकि किसी भी छात्र का कीमती शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो।