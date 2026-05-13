कोयले के ताप से कम, सूरज और पवन से ज्यादा जगमगाएगा भारत

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, जबकि कोयला और लिग्नाइट आधारित बिजली उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 4.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर के ग्रीन फाइनेंस सेंटर (सीईईडब्ल्यू-जीएफसी) के 'मार्केट हैंडबुक' के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड स्तर पर 57.5 गीगावाट की शुद्ध बिजली उत्पादन क्षमता को जोड़ा है, जो पिछले साल के 33.2 गीगावाट से काफी अधिक है। पिछले साल जोड़ी गई क्षमता में लगभग 54.6 गीगावाट (लगभग 95 प्रतिशत) हिस्सेदारी अक्षय ऊर्जा की है जिसमें बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। वहीं भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता अब लगभग 533 गीगावाट पहुंच गई है, जिसमें अक्षय ऊर्जा का योगदान लगभग 52 प्रतिशत है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (इरिना) की हाल ही जारी 'रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026' रिपोर्ट के अनुसार अब चीन 2,258.02 गीगावाट और अमेरिका 467.92 गीगावाट के बाद भारत का स्थान है। भारत ने पिछले दिनों ब्राजील को पीछे छोड़ दिया था।