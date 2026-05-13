नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच नाकाफी, न्यायिक जांच जरूरी-सचिन पायलट

पायलट ने यह बातें ‘पत्रिका’ से विशेष बातचीत में कही। पायलट ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की फूल प्रूफ व्यवस्था के दावों के बावजूद, यह तीसरी बार है जब नीट का पेपर लीक हुआ है। पिछले लीक के लिए सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस परीक्षा में बैठन वाले विद्यार्थियों के साथ उनके पूरे परिवार का निवेश होता है। ट्यूशन, कोचिंग, रहने का खर्च अलग से होता है। बार-बार पेपर लीक होने से ईमानदारी से मेहनत करने वाले बच्चों का मनोबल टूटता है और व्यवस्था में विश्वास कम होता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पेपर रद्द कर दिया, यह दर्शाता है कि उनके पास पुख्ता सबूत थे। सीबीआई को जांच देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीबीआई विपक्षी नेताओं पर छापे मारने में व्यस्त रहती है और सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है, इसलिए जांच से कुछ नहीं निकलेगा। इसके लिए निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की, ताकि बड़े और प्रभावशाली अपराधी पकड़े जा सकें।