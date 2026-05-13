NEET Paper Leak: केजरीवाल ने ‘Gen-Z’ को सड़कों पर उतरने को कहा, बोले – क्या अब भी CBI पर भरोसा बचा है?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने केवल शिक्षा के साथ विदेश नीति के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि रूस से गैस लेकर आ रहे एक भारतीय जहाज को केंद्र सरकार ने रोक दिया है। केजरीवाल का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी दबाव के चलते रूस से सस्ता तेल और गैस खरीदने से हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि पीएम व्यक्तिगत दबाव नहीं झेल पा रहे हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश में ऐसे बहादुर लोग मौजूद हैं जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर डटकर जवाब दे सकते हैं।