13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

NEET Paper Leak: एक चोरी के पेपर से कैसे हो सकता है 100 करोड़ का काला कारोबार? ऐसे चलता है पूरा नेटवर्क

NEET UG Paper Leak 2026: पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को आयोजित हुई नीट-यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। इस परीक्षा में लगभग 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब नीट-यूजी परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 13, 2026

NEET UG 2026 paper leak case

नीट पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े (Photo: IANS/File)

नीट यूजी (NEET UG 2026) परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में सिर्फ पेपर लीक की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गहराई तक फैल चुके पेपर लीक माफिया और उसके पूरे काले नेटवर्क को बेनकाब करने की मांग भी तेज हो गई है। हालत अब ऐसे है कि नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को करोड़ों के अवैध कारोबार में बदल दिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक अब सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि बेहद संगठित और मुनाफे वाला काला कारोबार बन चुका है।

नीट यूजी पेपर लीक की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में डिजिटल और फिजिकल नेटवर्क की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पेपर लीक का यह नेटवर्क कई स्तरों पर काम करता है, जहां हर स्तर पर करोड़ों रुपये का खेल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ परीक्षा के एक दिन पहले यह पूरा नेटवर्क 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का काला कारोबार कर सकता है।

पेपर लीक का ‘मास्टरमाइंड’ कैसे कमाता है करोड़ों?

इस पूरे रैकेट के सबसे ऊपरी स्तर पर वे लोग होते हैं, जिनकी पहुंच प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट चैन या ट्रेजरी सिस्टम तक होती है। इन्हें ही जांच एजेंसियां पेपर लीक का ‘मास्टरमाइंड’ या ‘मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर’ मानती है।

जांच अधिकारियों का अनुमान है कि नीट 2026 के 180 सवालों वाला असली पेपर सबसे पहले 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये के बीच बेचा गया। यह पेपर सीधे छात्रों को नहीं दिया जाता, बल्कि अलग-अलग राज्यों के बड़े ऑपरेटरों को सौंपा जाता है।

बताया जा रहा है कि इस स्तर के आरोपी सबसे ज्यादा जोखिम उठाते हैं, लेकिन सबसे तेजी से पैसा बनाकर गायब भी हो जाते हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इस पैसे को शेल अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए इधर-उधर किया जाता है।

कोचिंग सेंटर और हॉस्टल नेटवर्क से फैलता है पेपर

पेपर लीक के दूसरे स्तर पर क्षेत्रीय ऑपरेटर सक्रिय होते हैं। इनमें छोटे कोचिंग सेंटर संचालक, हॉस्टल मैनेजर और एजेंट शामिल रहते हैं। राजस्थान के कोटा और सीकर, बिहार के पटना जैसे शहर इस नेटवर्क के प्रमुख केंद्र माने जा रहे हैं।

ये लोग असली पेपर खरीदने के बाद छात्रों और उनके परिवारों से मोटी रकम वसूलते हैं। परीक्षा से 48 से 72 घंटे पहले प्रीमियम क्लाइंट्स को पेपर 15 लाख से 30 लाख तक में बेचा जाता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कई मामलों में छात्रों को सेफ हाउस में रखा जाता है, जहां उन्हें सवाल और जवाब याद कराए जाते हैं ताकि कोई जान न सके व सबूत बाहर न जाए। जांच एजेंसियों का कहना है कि अगर कोई बिचौलिया 50 लाख खर्च कर लीक हुई कॉपी खरीदता है, तो वह सिर्फ 10 परिवारों को पेपर बेचकर 500 प्रतिशत तक मुनाफा कमा सकता है।

मेडिकल छात्र और रिसर्च स्कॉलर बनते हैं ‘सॉल्वर’

जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में ‘सॉल्वर गैंग’ अहम भूमिका निभाते हैं। ये आमतौर पर एमबीबीएस या एमडी छात्र या रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जिन्हें लीक हुए पेपर को जल्दी हल करने के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपये तक दिए जाते हैं।

इन सॉल्वर्स का काम बेहद तेजी से उत्तर तैयार करना होता है, ताकि उत्तरों को अलग-अलग चैनलों के जरिए फैलाया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक, यही लोग लीक हुए पेपर को छात्रों के लिए इस्तेमाल योग्य बनाते हैं।

टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में बेचे जाते है पेपर

पेपर लीक नेटवर्क का सबसे निचला और सबसे बड़ा हिस्सा लोकल ‘बिचौलिया’ का होता है। इनमें कॉलेज सीनियर, एजेंट और कई बार परीक्षा केंद्रों से जुड़े लोग भी शामिल होते हैं। जैसे-जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता है, पेपर की कीमत तेजी से गिरती जाती है। जांच एजेंसियों के अनुसार, परीक्षा से एक रात पहले यही पेपर एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम और पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में 25 हजार से 50 हजार रुपये तक में बेचा जाता है।

ये छोटे एजेंट बड़ी संख्या में छात्रों को ‘गेस पेपर’ बेचकर लाखों रुपये कमा लेते हैं। इस गेस पेपर में बड़ी ही चतुराई से असली नीट पेपर के सवालों को मिला दिया जाता है, ताकि किसी को शक न हो। कई बार यही पेपर छात्र मुफ्त में भी आगे फॉरवर्ड कर देते है, जिससे इसका नेटवर्क और तेजी से फैलता है और मामले का पर्दाफाश होने का खतरा बढ़ जाता है।

नीट यूजी मामले भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि 3 मई को परीक्षा खत्म होने के चार दिन बाद मामले ने तूल पकड़ा और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) हरकत में आई। जिसके बाद सीबीआई और अन्य एजेंसियों की एंट्री हुई और कम से कम पांच राज्यों में कार्रवाई शुरू हुई। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे लीक नेटवर्क की कड़ी जोड़ना है। जांच में अब यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि पेपर सबसे पहले कहां से लीक हुआ, पैसा किन खातों में गया और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।

ये भी पढ़ें

NEET 2026: नासिक से उत्तराखंड तक फैला जाल! नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, 23 लाख छात्र प्रभावित
मुंबई
NEET UG 2026 paper leak case

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 May 2026 02:42 pm

Published on:

13 May 2026 02:40 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / NEET Paper Leak: एक चोरी के पेपर से कैसे हो सकता है 100 करोड़ का काला कारोबार? ऐसे चलता है पूरा नेटवर्क

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या सच में शादीशुदा हैं करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश? दोस्त के बयान से फैंस हैरान

करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश
TV न्यूज

अभिषेक बच्चन की एक्टिंग देख रोने लगीं जेनेलिया डिसूजा, ‘राजा शिवाजी’ को लेकर किया खुलासा

Genelia Dsouza On Abhishek Bachchan Performance
मनोरंजन

NEET परीक्षा के रद्द होने पर फूटा कमल हासन का गुस्सा, पोस्ट में किया माफियाओं का जिक्र

Neet ug 2026 cancelled kamal haasan reaction cbi probe paper leak
टॉलीवुड

Cannes 2026 में अब तक क्यों नहीं दिखीं ऐश्वर्या राय बच्चन? निराश हुए फैंस को ब्रांड से मिला ये जवाब

Aishwarya Rai Bachchan In Cannes 2026
बॉलीवुड

मौनी रॉय ने तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, हाथ जोड़कर फैंस से की अपील

मौनी रॉय ने तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.