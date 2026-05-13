NEET Paper Leak: एक चोरी के पेपर से कैसे हो सकता है 100 करोड़ का काला कारोबार? ऐसे चलता है पूरा नेटवर्क

नीट यूजी मामले भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि 3 मई को परीक्षा खत्म होने के चार दिन बाद मामले ने तूल पकड़ा और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) हरकत में आई। जिसके बाद सीबीआई और अन्य एजेंसियों की एंट्री हुई और कम से कम पांच राज्यों में कार्रवाई शुरू हुई। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे लीक नेटवर्क की कड़ी जोड़ना है। जांच में अब यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि पेपर सबसे पहले कहां से लीक हुआ, पैसा किन खातों में गया और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।