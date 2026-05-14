शहनाई -चौघड़ों की गूंज के बीच पसरा मातम, महाराष्ट्र में बेटी की शादी में कन्यादान करते वक्त पिता ने तोड़ा दम

आपको बता दें कि मृतक कुरुमदास भुतेकर के लिए पिछले कुछ महीने अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण रहे थे, जिसकी शुरुआत पिछले साल 26 दिसंबर को उनकी माता के निधन से हुई थी और उसी दुखद महीने में उन्हें स्वयं भी हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा जिसके चलते उनकी बायपास सर्जरी हुई थी। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अभी हाल ही में 21 अप्रैल को अपने बेटे विशाल का विवाह संपन्न कराया था और इसके ठीक 21 दिन बाद वे अपनी लाडली बेटी का घर बसाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए वे पिछले कई दिनों से बिना थके काफी भागदौड़ और मेहनत कर रहे थे। अपनी बेटी की गृहस्थी को सुखी और खुशहाल बनाने का सपना दिल में संजोए इस पिता की ऐसी अचानक और हृदयविदारक विदाई ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया और वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखें नम कर दी हैं।