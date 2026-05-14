बॉयफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया तो प्रेमिका ने वायरल कर दी खुद की प्राइवेट वीडियो, लड़के पर पॉक्सो केस दर्ज

जानकारी के मुताबिक, मामला कोल्हापुर के शिरोल तालुका का है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की अपने प्रेमी से बेहद नाराज थी क्योंकि वह उसके फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। इसी गुस्से में लड़की ने अपने प्रेमी के साथ बनाए गए तीन अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई।