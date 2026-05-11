Pune: ‘पवित्र रिश्ते को कलंकित किया’, 8 वर्षीय बेटी से पिता ने किया दुष्कर्म, विरोध करने पर पीटा

यह शर्मनाक घटना 19 दिसंबर 2020 को पुणे जिले के जुन्नर तहसील के एक गांव में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उस वक्त पीड़िता अपने पिता और छोटे भाई-बहन के साथ घर पर मौजूद थी। तभी आरोपी पिता ने सबसे बड़ी 8 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बनाया। जब मासूम ने इसका विरोध किया, तो उसने उसके साथ मारपीट भी की। डरी-सहमी बच्ची ने बाद में अपनी मां और रिश्तेदारों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद ओतुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई।