महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज, महायुति के करीब आ रहे विपक्षी सांसद, क्या फिर होगा बड़ा खेला?

महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी (MVA) के कई सांसदों, खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेताओं की सत्ताधारी महायुति के शीर्ष नेताओं के साथ बढ़ती नजदीकियां अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई हैं। बताया जा रहा है कि विपक्षी खेमे के कम से कम एक दर्जन सांसद सत्ताधारी गठबंधन (महायुति) के संपर्क में हैं।