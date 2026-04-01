गर्मियों की छुट्टियों में नहीं होगी मारामारी! रेलवे चला रहा 18,000+ स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स, देखें पूरी लिस्ट

Summer Special Trains 2026: गर्मियों की छुट्टियों (Summer Vacations) में घर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए 18,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों (18,262 विशेष ट्रेन फेरे) का ऐलान किया है। यह घोषणा मुख्य रूप से अप्रैल से जुलाई 2026 तक की अवधि के लिए है, ताकि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके और वे आसानी से यात्रा कर सकें। राष्ट्रीय परिवहन एजेंसी के अनुसार, 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 के बीच कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी गई है।