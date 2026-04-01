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गर्मियों की छुट्टियों में नहीं होगी मारामारी! रेलवे चला रहा 18,000+ स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways Summer Special Trains: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस वर्ष 18,200 से अधिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Apr 20, 2026

Special Trains

फाइल फोटो

Summer Special Trains 2026: गर्मियों की छुट्टियों (Summer Vacations) में घर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए 18,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों (18,262 विशेष ट्रेन फेरे) का ऐलान किया है। यह घोषणा मुख्य रूप से अप्रैल से जुलाई 2026 तक की अवधि के लिए है, ताकि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके और वे आसानी से यात्रा कर सकें। राष्ट्रीय परिवहन एजेंसी के अनुसार, 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 के बीच कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी गई है।

18,262 समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप

गर्मी के चरम मौसम के दौरान यात्रियों की सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने देश भर में बड़ी संख्या में विशेष ट्रेन सेवाओं को मंजूरी देकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 15 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 की अवधि के लिए कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों को मंजूरी दी गई है, जो यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 18,262 ट्रिप संचालित करेंगी।

रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इनमें से 660 ट्रेनों को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, जिनमें 11,294 यात्राएं शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि नियोजित सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा यात्रियों के लिए बुकिंग और यात्रा योजना बनाने के लिए काफी पहले से ही उपलब्ध है।

समर स्पेशल ट्रेनें 2026: जोन-वार डेटा

दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की सबसे अधिक संख्या संचालित करेगी, जिसमें 124 ट्रेनें शामिल हैं जो 1,184 चक्कर लगाएंगी। इसके बाद पश्चिमी रेलवे 106 ट्रेनों (2,078 चक्कर), उत्तर पश्चिमी रेलवे 76 ट्रेनों (2,245 चक्कर), उत्तरी रेलवे 76 ट्रेनों (2,090 चक्कर), मध्य रेलवे 74 ट्रेनों (3,082 चक्कर) और दक्षिणी रेलवे 72 ट्रेनों (558 चक्कर) के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

ईस्ट सेंट्रल रेलवे 64 ट्रेनें (2,711 ट्रिप) संचालित करेगी। उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 54 ट्रेनें (1,163 ट्रिप), नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 52 ट्रेनें (814 ट्रिप), ईस्ट कोस्ट रेलवे 28 ट्रेनें (410 ट्रिप) और वेस्ट सेंट्रल रेलवे 28 ट्रेनें (408 ट्रिप) संचालित करेगी।

इस बीच, पूर्वी रेलवे 24 ट्रेनें (392 ट्रिप) संचालित करेगी। उसके बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे 24 ट्रेनें (220 ट्रिप), दक्षिण पूर्वी रेलवे 20 ट्रेनें (276 ट्रिप), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 10 ट्रेनें (122 ट्रिप) और दक्षिण पश्चिमी रेलवे 76 ट्रेनें (509 ट्रिप) संचालित करेगी।

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Updated on:

20 Apr 2026 10:29 pm

Published on:

20 Apr 2026 10:11 pm

Hindi News / National News / गर्मियों की छुट्टियों में नहीं होगी मारामारी! रेलवे चला रहा 18,000+ स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स, देखें पूरी लिस्ट

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