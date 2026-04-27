अरविंद केजरीवाल का 9 मिनट 39 सेकंड का वीडियो, जानें एक्साइज पॉलिसी केस और जस्टिस स्वर्णकांता के बारे में क्या-क्या कहा?

केजरीवाल ने बताया कि पहले अदालत ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए थे और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद सीबीआई ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास गया। उन्होंने कहा कि जिस विचारधारा वाली सरकार ने उन पर आरोप लगाकर जेल भेजा, उसी विचारधारा से जुड़े एक संगठन के कार्यक्रमों में जज साहिबा कई बार जा चुकी हैं। उनका कहना है कि वे और उनकी पार्टी उस विचारधारा के खिलाफ हैं। साथ ही इस केस में उनके खिलाफ केंद्र सरकार की CBI है। वहीं जज के बच्चे भी केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट में सरकार की तरफ से तुशार मेहता पेश होते हैं और वही वकीलों को केस देते हैं। ऐसे में जज के बच्चों का काम और कमाई भी कहीं न कहीं उन्हीं पर निर्भर है। इसलिए उनके मन में सवाल उठता है कि क्या उन्हें ऐसे में वहां निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा।



आपको बता दें कि इसी वजह से कोर्ट में केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को इस केस अलग करने की दलील पेश की थी, लेकिन उनकी यह दलीलें खारिज कर दी गई थी।

