भारत-न्यूजीलैंड के बीच 10 साल बाद बड़ा समझौता, क्या सस्ता होगा विदेशी सामान? जानिए किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा

India–New Zealand Trade: भारत और न्यूजीलैंड (New Zealand) के बीच 10 साल बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (Free Trade Agreement) हुआ है। जिसे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस डील के तहत भारत के करीब 8000 उत्पाद न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री पहुंच सकेंगे, जिससे खासकर छोटे और मझोले उद्योगों को फायदा होगा। वहीं न्यूजीलैंड को भी भारत में अपने कई उत्पादों पर कम शुल्क का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 20 अरब डॉलर तक निवेश और रोजगार के नए मौके बनने की उम्मीद है। हालांकि डेयरी सेक्टर को लेकर चिंता बनी हुई है।