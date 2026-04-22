काशी मॉडल पर बिहार में बनेगा हरिहर नाथ कॉरिडोर, सम्राट कैबिनेट ने 680 करोड़ रुपये को दी मंजूरी

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार के सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ धाम में भी कॉरिडोर बनाया जाएगा। सम्राट सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार करीब 680 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस परियोजना से न केवल मंदिर का धार्मिक महत्व बढ़ेगा, बल्कि पर्यटन को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि कॉरिडोर बनने के बाद देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही राज्य में 11 नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इन प्रस्तावित शहरों में मास्टर प्लान तैयार होने तक जमीन की खरीद-बिक्री और नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है।