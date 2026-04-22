सीएम सम्राट चौधरी आज पहली कैबिनेट बैठक करेंगे, दिल्ली दौरे के बाद पटना में अहम फैसलों की तैयारी

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने बुधवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम छह बजे आयोजित होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोपहर 3 बजे तक दिल्ली से पटना पहुंचेंगे और इसके बाद शाम 6 बजे कैबिनेट की पहली बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में सरकार की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार कई बड़े फैसले लिए जाने की भी संभावना है।