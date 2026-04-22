सीएम सम्राट चौधरी आज पहली कैबिनेट बैठक करेंगे, दिल्ली दौरे के बाद पटना में अहम फैसलों की तैयारी

सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने बुधवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम छह बजे आयोजित होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोपहर 3 बजे तक दिल्ली से पटना पहुंचेंगे और इसके बाद शाम 6 बजे कैबिनेट की पहली बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में सरकार की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार कई बड़े फैसले लिए जाने की भी संभावना है।
गौरतलब है कि मंगलवार को सम्राट चौधरी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा था कि राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्नेह और सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद आरएसएस कार्यालय भी गए, जहां उन्होंने संघ के नेताओं से बातचीत की। इसके बाद वे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नितिन नवीन से मुलाकात कर बिहार की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, इसी मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल के नामों पर अंतिम मुहर लगाई गई है।
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सभी की नजर अब मंत्रिमंडल के विस्तार पर टिकी है। सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस दौरान संभावित मंत्रियों की सूची पर मंथन जारी है। बीजेपी कोटे से कुछ नामों में बदलाव की भी चर्चा है।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग