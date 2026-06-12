अहमदाबाद विमान हादसे के एक साल: 12 जून पर आकर थम गई यादें, प्लेन क्रैश हादसे के जख्म अब भी हरे

विमान हादसे ने ब्रिटेन में बसे अनिवासी भारतीय अदनान मास्टर के हंसते-खेलते परिवार की दुनिया उजाड़ दी थी। हादसे के एक साल बाद भी पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि का इंतजार है। अदनान अपने पीछे पत्नी और एक छोटे बेटे को छोड़ गए हैं। परिजनों का कहना है कि अदनान ही पूरे परिवार के एकमात्र मुख्य कमाऊ सदस्य थे। उनकी अचानक हुई मौत के बाद परिवार के सामने न केवल भावनात्मक संकट खड़ा हो गया है, बल्कि उन्हें गंभीर आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, मुंबई उपनगर, दीपक आनंद ने बताया कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना को लेकर हमारे कार्यालय में नौ मामले आए थे। जिनमें से आठ को मुआवजा मिल चुका है। अदनाम मास्टर के परिजनों जिस पते पर रहते हैं, वह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसलिए यह मामला अटका हुआ है।