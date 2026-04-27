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बिहार और ओडिशा के लिए क्यों जरुरी है बंगाल चुनाव, PM मोदी ने चुनावी रैली में किया बड़ा खुलासा

Bengal Election 2026: PM नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर रैली में पूर्वी भारत के विकास को देश के समग्र विकास की कुंजी बताया और बंगाल चुनाव को बड़े राजनीतिक बदलाव से जोड़ा।

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कोलकाता

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Devika Chatraj

Apr 27, 2026

PM मोदी (ANI)

PM Modi West Bengal Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूर्वी भारत के विकास और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने इस चुनाव को केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित न बताते हुए इसे पूरे पूर्वी भारत के भविष्य से जुड़ा बताया।

पूर्वी भारत के विकास पर पीएम मोदी का जोर

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का समग्र विकास तब तक संभव नहीं है जब तक देश के पूर्वी राज्य मजबूत नहीं होते। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा भारत का उत्थान पूर्वी भारत के उत्थान के बिना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के संतुलित विकास के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

अंग, बंग और कलिंग का उल्लेख

पीएम मोदी ने अपने भाषण में प्राचीन भारत के तीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख किया।

  • अंग (बिहार)
  • बंग (पश्चिम बंगाल)
  • कलिंग (ओडिशा)

उन्होंने कहा कि ये तीनों क्षेत्र कभी भारत की समृद्धि और ज्ञान के मजबूत केंद्र रहे हैं। लेकिन समय के साथ इनकी प्रगति धीमी पड़ी, जिसका असर पूरे देश के विकास पर पड़ा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अगर भारत को फिर से एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इन क्षेत्रों का विकास प्राथमिकता होनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा

रैली के दौरान पीएम मोदी ने भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि बिहार और ओडिशा में पहले ही जनता ने बदलाव को चुना है, और अब पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा बिहार और ओडिशा में कमल खिल चुका है, अब बंगाल में भी बदलाव तय है। उन्होंने भाजपा के चुनावी नारे का उल्लेख करते हुए राज्य में परिवर्तन की लहर का दावा किया।

बैरकपुर का ऐतिहासिक महत्व

प्रधानमंत्री ने बैरकपुर की ऐतिहासिक भूमिका को भी याद किया। उन्होंने कहा कि यह वही भूमि है जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र हमेशा से बदलाव और जागरूकता का केंद्र रहा है और आज भी यहां के लोग विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

रैली में उमड़ी भारी भीड़

बैरकपुर में हुई इस रैली में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे। पीएम मोदी का यह संबोधन पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले हुआ, जिससे राज्य का राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है।

आध्यात्मिक अनुभव का भी उल्लेख

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले किए गए 11 दिनों के आध्यात्मिक अनुष्ठान का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने कई धार्मिक स्थलों का दर्शन किया और उन्हें उसी तरह की आध्यात्मिक अनुभूति चुनावी यात्रा के दौरान भी महसूस हो रही है।

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West Bengal Elections 2026

Updated on:

27 Apr 2026 01:58 pm

Published on:

27 Apr 2026 01:57 pm

Hindi News / National News / बिहार और ओडिशा के लिए क्यों जरुरी है बंगाल चुनाव, PM मोदी ने चुनावी रैली में किया बड़ा खुलासा

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