बिहार और ओडिशा के लिए क्यों जरुरी है बंगाल चुनाव, PM मोदी ने चुनावी रैली में किया बड़ा खुलासा

रैली के दौरान पीएम मोदी ने भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि बिहार और ओडिशा में पहले ही जनता ने बदलाव को चुना है, और अब पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा बिहार और ओडिशा में कमल खिल चुका है, अब बंगाल में भी बदलाव तय है। उन्होंने भाजपा के चुनावी नारे का उल्लेख करते हुए राज्य में परिवर्तन की लहर का दावा किया।