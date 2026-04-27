चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बंगाल में गरमाई सियासत, TMC का बड़ा दावा- 4 मई के बाद नहीं दिखेंगे बाहरी नेता

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, जो चुनाव प्रचार के लिए बंगाल आए हैं, वे 4 मई को 11 बजे के बाद यहां नहीं दिखेंगे। घोष ने इसे जनता के जनादेश से जोड़ते हुए कहा कि लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि सत्ता किसे देनी है।